Sivasspor, Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından sürat çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, 4 grup halinde yapılan yarı saha turnuva maçı ile idmanı tamamladı.
Yarını izinli geçirecek Sivasspor, 26 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.