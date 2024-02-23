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Düzce Üniversitesi Öğrencisi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

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Düzce Üniversitesi öğrencesi Eylül Arinna Hemiş, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 51 kilo kadınlar sıkletinde üçüncü olarak başarılı bir performans sergiledi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencesi Eylül Arinna Hemiş Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve Ünilig çerçevesinde Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda düzenlendi. Şampiyonada Düzce Üniversitesi öğrencisi Eylül Arinna Hemiş, 51 kilo kadınlar sıkletinde üstün bir performans sergileyerek üçüncü oldu ve Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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