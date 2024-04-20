20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor - Tuzlaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

BANDIRMASPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Nisan 2024 Cumartesi günü oynanacak olan Bandırmaspor ile Tuzlaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, Türkiye'deki futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Maç, saat 13:30'da başlayacak ve Balıkesir'deki Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maçın yayınlanacağı kanallar arasında TRT Spor ve Bein Sports 2 bulunuyor. TRT Spor'u tercih edenler için Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden izlenebilir. Bein Sports 2'yi izlemek isteyenler ise Digiturk 78 veya Kablo TV 233 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izleyebilirler.