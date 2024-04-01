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Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğlenceli oyun, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile çıkış koşuları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dar alanda oyun ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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