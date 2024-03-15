SEC, 300 milyon dolarlık saadet zinciri iddiasıyla 17 kişiyi suçladı

SEC, CryptoFX adlı bir kripto para ticaret platformunun arkasındaki 17 kişiyi, Latin Amerika kökenli yatırımcıları sahte vaatlerle 300 milyon dolar dolandırmakla suçladı.

"Risksiz" ve "Garantili" Getiri Vaatleri Yatırımcıları Cezbetti

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 300 milyon dolarlık bir saadet zinciri işletmekle suçlanan 17 şahsı açığa çıkardı. Bu kişiler, CryptoFX adlı bir kripto ticaret platformu üzerinden faaliyet göstermekle itham ediliyor. SEC'in iddialarına göre söz konusu platform, 2020 Şubat ayında Houston'da resmi olarak bir kripto ticaret platformu olarak kaydedilmişti. Ancak Eylül 2022'de, SEC bu platformun aslında devam eden bir saadet zinciri olduğundan şüphelenerek operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra, SEC, bu şemayla ilişkili olduğu iddia edilen 17 bireyi tespit etti. Bu kişilerin, Latin Amerika kökenli yatırımcıları, "risksiz" ve "garantili" yüksek getiri vaatleri ile cezbetmek suretiyle dolandırdığı iddia edildi. Bu vaatler arasında, finansal özgürlük ve hayat değiştiren zenginlikler de bulunuyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu operasyonun, Amerika Birleşik Devletleri'nin on eyaletinde ve iki yabancı ülkede yaşayan Latin topluluğundan kripto yatırımcılarını hedef aldığı ifade edildi. SEC, bu tür bir saadet zincirinin çok sayıda insanı etkilemesi nedeniyle, bu eylemlerin ciddi suçlar oluşturduğunu ve suçluların adalet karşısına çıkarılması gerektiğini belirtti.