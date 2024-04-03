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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında seçim yapılması çağrısında bulundu

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İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında İsrail'de seçim yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik erken seçim çağrıları devam ederken, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, eylül ayında seçim yapılması çağrısında bulundu. Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarının 1'inci yılına yakın bir tarihte seçimlerin yapılmasını istediğini belirterek, "Eylül ayında yapılacak seçimlerin tarihi üzerinde anlaşmaya varmalıyız. Böyle bir tarih belirlemek askeri çabalarımızı sürdürmemizi sağlarken İsrail vatandaşlarına da bize olan güvenlerini tazeleyeceğimizin sinyalini verecektir" dedi. - TEL AVİV

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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