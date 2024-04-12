Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, bu yılsa iPhone 16 serisini çıkaracak. Eylül ayında sahne alacak yeni modeller için önümüzde birkaç ay var. Tabii her sene olduğu gibi yine iddialar da eksik olmuyor. Son olarak iPhone 16 Plus modelinin renk seçenekleri ortaya çıktı.

iPhone 16 Plus renk seçenekleri ortaya çıktı

iPhone 15 Plus modeli mavi, pembe, sarı, yeşil ve siyah renk seçeneklerine sahipti. Bu kadar seçenek tüketiciler tarafından yeterli bulunuyordu ancak son gelişmelere göre Apple, daha fazla renk sunmak istiyor.

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Fix Focus Digital tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre iPhone 15 Plus modeli siyah, beyaz, yeşil, sarı, pembe, mavi ve mor şeklinde 7 renk seçeneği ile piyasaya sürülecek. Buna göre modelin selefine göre beyaz ve mor renk seçeneklerini de barındıracağını görüyoruz.

iPhone 16 Plus tasarımı sızdırıldı!

İddia edilen iPhone 16 Plus renk seçenekleri şu şekilde sıralandı;

Siyah

Beyaz

Yeşil

Sarı

Pembe

Mavi

Mor

Bu renk seçeneklerinin serideki diğer modeller için de sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Bunu akıllı telefonlar tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz. Yeni serideki Plus modelinin sızan renk seçeneklerinin iddiadan ibaret olduğunu da unutmamakta fayda var.

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 Plus modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.