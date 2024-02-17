Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de Sismik Araştırmalarına Devam Ediyor

Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından yeniden Karadeniz'e açıldı.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Karadeniz'de sismik araştırmalarını sürdüreceği öğrenildi. - TRABZON