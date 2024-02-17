Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Karadeniz'de Sismik Araştırmalarına Devam Ediyor
Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 5 aylık sürenin ardından yeniden Karadeniz'e açıldı. Geminin Karadeniz'de sismik araştırmalarını sürdüreceği ve Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacağı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayının sonlarında Filyos Limanı'ndan Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 5 aylık sürenin ardından yeniden Karadeniz'e açıldı.
Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan 84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı noktalarda sondaj çalışması yapıyor. Yapacağı sondaj çalışmaları boyunca Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin Karadeniz'de sismik araştırmalarını sürdüreceği öğrenildi. - TRABZON