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12 Eylül darbesinde cezaevinde yatan ülkücüler iftar sofrasında buluştu

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12 Eylül 1980 darbesinde cezaevinde yatan ve "Taş Medreseli Ülkücüler" olarak bilinen yaklaşık 60 kişi Manisa'da iftar sofrasında bir araya geldi.

Adnan Akdağ'ın öncülüğünde Ulupark'ta iftar sonrasında buluşan ülkücüler hem hasret giderdi, hem de iftar açtı. Verilen iftar yemeğine, Manisa il merkezindeki taş medreseliler ile 12 Eylül öncesinde ülkücü harekette yer alanlar katıldı. İftar yemeği öncesinde konuşan Akdağ, "Bizler 40 küsur yıl önce inandığımız dava uğruna cezaevlerine girip oraları taş medrese yapmış bir nesil ve davanın temsilcileriyiz. Kimi dava arkadaşlarımız şehit edildi, kimimiz gazi olduk, sakat kaldık. Kimimiz de istikbalini dört duvara gömdü ama mücadelesinden taviz vermedi. Aradan geçen 40 yılı aşkın süredir bizler aynı coşku ve heyecanı yaşıyoruz. Her geçen yıl sayımız vefatlar nedeniyle azalıyor" dedi.

Akdağ, iftar yemeğinde cezaevinde asılan Halil Esendağ ve Selçuk Duracık ile cezaevinden çıktıktan sonra rahmetli olan Aslan Özen, Hacı Dağlı, Ali Aksakal, Ahmet Tuncel, İhsan Metin Emet ve Yurtşen Durmaz'ı da rahmet ve dualarla andı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

12 Eylül Darbesi Manisa Eylül Yerel Haberler

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