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Eskişehir'de araç girişine yasak denetimi

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Eskişehir'de polis ekipleri, araç girişinin yasak olduğu 2 Eylül Caddesi'nde denetim yaptı. Motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince araç girişinin yasak olduğu 2 Eylül Caddesi'nde denetim yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan 2 Eylül Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde, araç trafiğine kapalı caddede motosiklet kullanan sürücüler durduruldu. ' Motosiklet Giremez' tabelası önünde yapılan denetimlere takılan bazı sürücülerin duruma itiraz ettiği görüldü. Motosiklet sürücülerine, gerekli maddeler kapsamında cezai işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Eskişehir Eylül Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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