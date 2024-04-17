Eskişehir'de araç girişine yasak denetimi

Eskişehir'de polis ekiplerince araç girişinin yasak olduğu 2 Eylül Caddesi'nde denetim yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan 2 Eylül Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde, araç trafiğine kapalı caddede motosiklet kullanan sürücüler durduruldu. ' Motosiklet Giremez' tabelası önünde yapılan denetimlere takılan bazı sürücülerin duruma itiraz ettiği görüldü. Motosiklet sürücülerine, gerekli maddeler kapsamında cezai işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR