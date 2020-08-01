Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında
01.08.2020 08:14 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:42

MANİSA'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik Mevkii'ndeki ormanlık alanda, dün saat 17.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 60 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Gece boyu süren çalışmalar, sabah da devam ediyor. İzmir, Denizli, Muğla, Balıkesir, Kütahya ve Aydın Orman Müdürlüğünden gelen ekipler de çalışmalara destek verdi. Kısmen kontrol altına alınan yangında 35 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor. DHA'nın gündüz yaptığı çekimlerde yangının bölgedeki ağaçlara verdiği tahribat görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş 3. Sayfa
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Güncel
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Milli Piyango bugünden itibaren Şisal Şans'a devrediliyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
ABD Başkanı Trump: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Bakan Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci: Fiyatları düşüreceğiz
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
CHP'den evlenen çiftler birbirlerinin sabıkalarını görebilsin teklifi
CHP'den evlenen çiftler birbirlerinin sabıkalarını görebilsin teklifi
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü! İşte kalem kalem KDV indirimi yapılan alanlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Kerem Bursin Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Sergen Yalçın Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 09:55:16. #1.14#
title