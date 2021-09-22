Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli yanıtı: İdam sehpasına çıkarılmak istenmiştir - Haberler Spor
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Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli yanıtı: İdam sehpasına çıkarılmak istenmiştir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a Balotelli yanıtı: İdam sehpasına çıkarılmak istenmiştir

Adana Demirspor, dün oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Adana Demir spor, dün oynanan maçın ardından Beşiktaş'ın Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından karşılık verdi. Mavi-lavcivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir" denildi.

Dünkü maçın ardından Beşiktaş'ın Mario Balotelli için "Oyuna girdiği dakikadan, soyunma odasına gidene kadar kural dışı ve spor ahlakına uymayan hareketler yapan sportif sabıkalı malum futbolcuya 4'üncü hakem ve maçın hakemi tarafından göz yumulmuştur" şeklinde yaptığı açıklamaya Adana Demirspor cephesinden tepki geldi. Adana Demirspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "21 Eylül 2021 Salı günü deplasmanda Beşiktaş JK ile oynadığımız Süper Lig müsabakasının ardından siyah-beyazlı kulübün, oyuncumuz Mario Balotelli ile ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. 3-0 geriye düşmemize rağmen, sahada büyük bir mücadele örneği gösteren futbolcularımızın emeklerinin hiçe sayılarak gündemi değiştirmek için yapılan bu açıklama Adana Demirspor camiasına yapılmış en büyük saygısızlıktır. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yıllar önce bir televizyon kanalında Mario Balotelli ile ilgili yaptığı acıkmalardan etkilenen oyuncumuz, bireysel olarak tepkisini göstermiştir. Bunun sonucunda karşılaşmanın hakem Ali Palabıyık, sarı kart göstererek cezalandırmıştır. Maç sonrasında başkanımız ve teknik direktörümüz, Balotelli'nin davranışının yanlış olduğunu açıklamalarında ifade etmişlerdir. Neredeyse oyuncumuz Mario Balotelli idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir. Maçın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaş teknik heyetinin Mario Balotelli ve yedek kulübemize yapılan hakaret ve davranışlarını tüm Türkiye görmüştür. Rakip takımın yardımcı antrenörü Murat Şahin ağza alınmayacak sözler sarf etmesine rağmen Adana Demirspor olarak noktalayıp futbolcularımız ve teknik heyetimiz direkt soyunma odasına gitmiştir. Sezon açılışında Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayıp her platformda kendilerine teşekkür eden kulübümüz, maç sırasında ve sonunda siyah-beyazlı taraftarların yaptığı kötü tezahüratı da hak etmemiştir. Adana Demirspor olarak, gelen her takımı centilmence ağırlamaya ve sonuç ne olursa olsun aynı davranışlarla şehrimizden yolcu edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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