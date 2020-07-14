Adana'da trafik kazası: 3 yaralı Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şakir Dibo yönetimindeki 34 YB 1432 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastane çıkışı yakınlarında, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zühal Dibo ve Meryem Koç 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA