Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
14.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:04

Adana'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şakir Dibo yönetimindeki 34 YB 1432 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu hastane çıkışı yakınlarında, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Zühal Dibo ve Meryem Koç 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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