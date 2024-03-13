Saadet Partisi Tarsus adayı Enver Varlı kimdir? 2024 Saadet Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Tarsus belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Mersin Tarsus adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Enver Varlı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ENVER VARLI KİMDİR?

Enver Varlı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Tarsus belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ TARSUS ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Tarsus adayı belli oldu. Saadet Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Enver Varlı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.