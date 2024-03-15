DEVA Partisi Tarsus adayı Ramazan Yıldırım kimdir? 2024 DEVA Partisi Mersin Tarsus belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Tarsus belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Mersin Tarsus adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ramazan Yıldırım kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

RAMAZAN YILDIRIM KİMDİR?

Ramazan Yıldırım, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Tarsus belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ TARSUS ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Tarsus adayı belli oldu. DEVA Partisi Tarsus Belediye Başkan Adayı Ramazan Yıldırım oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.