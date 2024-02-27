TÜİK'in güncel raporuna göre il olmaya aday 25 ilçe listelendi
TÜİK'in güncel raporuna göre Bursa, Adana ve Ankara gibi şehirlerde bulunan 25 ilçe, il olmaya aday olarak görülüyor. Nüfusun en az 100 bin ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olmak gibi 8 kriteri sağlayan 25 ilçe tek tek listelenirken, Mersin Tarsus 330 binlik, Bursa İnegöl ise 255 binlik nüfusuyla dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili raporunu açıkladı. TÜİK verilerine göre Antalya, Mersin, Van, Muğla, Bursa, Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır ve diğer şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.
NÜFUS VE EKONOMİK KRİTERLER ÖNEM ARZ EDİYOR
Türkiye'de bazı ilçeler, nüfus, ekonomi, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlerle il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, birçok ilden daha fazla nüfusa sahip. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de önemli rol oynuyor.
İL MERKEZİNE EN AZ 30 KİLOMETRE UZAKLIK ŞARTI
Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.
TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle:
- Kozan, Adana Nüfus: 129.985
- Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
- Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
- Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
- Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
- Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
- Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
- Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783
- Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
- Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
- Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
- Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
- Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
- Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
- Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
- Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
- Erciş, Van Nüfus: 173.203
- Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
- Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
- İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
- Siverek, Urfa Nüfus: 250.100
- Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
- İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
- Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494