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Adana'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi ve Alev Aldı

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Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Ceyhan istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker yol kenarında devrildi. Kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye

ekibi sevk edildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 buçuk saatlik müdahalesi ile söndürülürken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesiyle birlikte trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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