Tarsus'ta 2 Milyon Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 2 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takip esnasında şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmeye başlaması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL. olan 2 milyon dolu makaron ele geçirildi.

Suçta kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - MERSİN