Tarsus'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 52 Bin Sigara Filtresi ve 12 Bin Makaron Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 52 bin sigara filtresi ve 12 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yapılan çalışmaların ardından iş yerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İş yerindeki aramada 52 bin sigara filtresi, 12 bin bandrolsüz makaron ve 80 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.