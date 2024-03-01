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Tarsus'ta Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu üzeri Gülek Mahallesi girişinde Müfit Güner'in kullandığı 01 AE 942 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Müfit Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarsus Mersin Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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