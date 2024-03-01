Tarsus'ta Şarampole Yuvarlanan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eski Ankara yolu üzeri Gülek Mahallesi girişinde Müfit Güner'in kullandığı 01 AE 942 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Müfit Güner olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN