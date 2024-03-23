Tarsus'ta 12 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 12 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada, Tarsus'ta bir kişinin iş yerinde kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak sigaralara el koymak amacıyla operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 80 kilogram kıyılmış tütün, 12 bin adet bandrolsüz makaron ile 52 bin adet sigara filtresi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN