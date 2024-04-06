Muz yüklü tır devrildi ve alev aldı, sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde muz yüklü tırın devrilerek alev aldığı kazada sürücüsü yaralandı.

Olay, otoyol Tarsus-Adana istikameti Yenice kavşağı bölgesinde H.O.'nün kullandığı muz yüklü 33 DKD 43 kupa ve 33 AJP 805 dorse plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı, sürücü ise yaralandı. Olay yerine sağlık, Mersin Büyükşehir itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yol trafiğe açıldı - MERSİN