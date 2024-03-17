Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesinde 15 Mart'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan üç kişi arasındaki Ceyda Gürler Erkoç (26) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen yıl evlendiği ve bir aylık hamile olduğu bildirilen Erkoç'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erkoç'un cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının cenazesi, Buruk Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.

TAG Otoyolu'nda 15 Mart'ta çok sayıda aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasındaki Ceyda Gürler Erkoç, kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere karşın dün yaşamını yitirmişti.