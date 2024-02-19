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Tarsus'ta 375 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir şahsın elinde bulunan kaçak tütünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 375 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri 375 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Tarsus ilçesinde bir şahsın elinde bulunan kaçak tütünü piyasaya süreceği belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsı yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken aracında yapılan aramada 375 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Şüpheli ifadesi alınmak için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Tarsus Mersin Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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