Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus'ta Üreticilere Fide ve Ekipman Desteği Sağladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'ta üreticilere fide ve ekipman desteğinde bulundu.

Yeni Ömerli Mahallesi'nde düzenlenen programda Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 çiftçiye fide ve ekipmanlar dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerindeki 436 üreticiye 13 bin 273 zeytin fidanı ve ekipman desteği sağladıklarını söyledi.

Programa, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kooperatif temsilcileri, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.