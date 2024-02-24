Üye Girişi
Haberler

Mersin'de gaz yüklü tanker sulama kanalının altına sıkıştı

Güncelleme:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalının altından geçen gaz yüklü tanker sıkıştı. Tanker, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gaz yüklü tanker, köprüyü andıran sulama kanalının altına sıkıştı.

Olay, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde sulama kanalı geçen noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köprüyü andıran yerden 3,5 metre yüksekliği bulunan sulama kanalının altından geçen Z.B. idaresindeki 34 SZL 56 plakalı gaz yüklü tanker sıkıştı. Bir süre sıkışık kalan tanker, lastiklerinin indirilme ve çekici yardımıyla olduğu yerden kurtarıldı.

Öte yandan, aynı noktada daha öncede bir çok aracın sıkıştığı öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarsus Mersin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title