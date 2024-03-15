Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli?
Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ozan Mehmet Bozdoğan kimdir? Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ozan Mehmet Bozdoğan nereli? Detaylar haberimizdedir…
OZAN MEHMET BOZDOĞAN KİMDİR?
Ozan Mehmet Bozdoğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.