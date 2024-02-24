İlkem Yapı Tarsus Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u farklı mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Seda Esen, Burak Pehlivan
İlkem Yapı Tarsusspor: Bogicevic 19, Cave 36, Davis 17, Yağmur Bul, Robinson 2, Kübra Erat 12, Aleyna Akaydın 5, Yağmur Cangüven 8, Büşra Akgün 20, Işılay Eğin 5, Aysude Yıldıztekin 7
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 13, Sena Işık 19, Betül Kutlu 14, Öykü Taşkın 27, Elanur Demir 19
1. Periyot: 32-18
Devre: 60-41
3. Periyot: 97-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 131-92 yendi.