Tarsus'ta Toprak Kayması Sonucu Harita Teknisyeni Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli harita teknisyeni Barış Sarı, toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda Sarı'nın cenazesi Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kayan toprağın altında kalan harita teknisyeni hayatını kaybetti.
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde harita teknisyeni olarak görev yapan Barış Sarı (37), bölgede çalışma yaparken toprak kayması meydana geldi.
Sarı'nın toprak altında kaldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıp Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı kurtarılamadı.
Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.