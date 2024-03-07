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Mersin'de Polis Memuru Eski Eşini Öldürüp İntihar Etti

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Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti. Olayda polis memuru Mustafa Yıldır, boşandığı eşi Mervegül Bayer'i vurduktan sonra kendini öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü. Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer'i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer'e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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