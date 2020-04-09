8 Nisan 2020 Haberleri
8 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
09.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:18
- Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
- Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum
- Yaşlılara 'Ölün' diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti
- Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi
- Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı
- Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı
- Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
- ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
- Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
- Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
- Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
- New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı
- İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
- Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
- Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor
- DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
- Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım
- Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
- Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
- ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı
- Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi
- Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası
- Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu
- 'Biz bize yeteriz' diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı
- Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
- Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
- Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
- Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
- Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
- Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı
- Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
- Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
- İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
- Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok
- İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı