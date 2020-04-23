74 yaşındaki kadın, 65 yıl önce okuduğu şiiri yeniden seslendirdi
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23 Nisan, Yerel, Haber

74 yaşındaki kadın, 65 yıl önce okuduğu şiiri yeniden seslendirdi

74 yaşındaki kadın, 65 yıl önce okuduğu şiiri yeniden seslendirdi Özel sporcular 23 Nisan mesajı verdi, Isparta'da 23 Nisan için renkli görüntüler Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar, bayram coşkusundan geri kalmadı.

23.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:38
74 yaşındaki kadın, 65 yıl önce okuduğu şiiri yeniden seslendirdi

74 yaşındaki kadın, 65 yıl önce okuduğu şiiri yeniden seslendirdi

Özel sporcular 23 Nisan mesajı verdi,

Isparta'da 23 Nisan için renkli görüntüler

ISPARTA - Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçiren vatandaşlar, bayram coşkusundan geri kalmadı. Isparta'nın Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü'nde ikamet eden 74 yaşındaki Hatice Us, 23 Nisan 1955'de ilkokulda okuduğu Cumhuriyet şiirini aynı duyguyla 65 yıl sonra yeniden seslendirdi.

Isparta'da yeni tip korona virüs nedeniyle evden çıkmayan ve çıkması kısıtlı olan vatandaşlar TBMM'nin 100. kuruluş yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladılar. Evdeki kutlamalar cep telefonu ile kaydedilirken, ortaya renkli görüntüler çıktı. 23 Nisan'ı evde kutlayanlar arasında Ispartalı özel milli jimnastikçiler de vardı. Özel sporcular, jimnastik hareketleriyle ellerinde Türk Bayrağı eşliğinde 23 Nisan mesajı verdiler.

Trompeti ile belediye ekiplerine mini konser verdi

Isparta Belediyesi'nin evlere Türk Bayrağı dağıtımı bugün de devam etti. Bu kapsamda bayrak dağıtımı yapan ekiplere bir vatandaş balkonundan trompeti ile mini bir konser verdi. Mini konsere, apartmandaki diğer vatandaşlar ve belediye ekipleri bayrak sallayarak karşılık verdi.

65 yıl önce okuduğu şiiri aynı duyguyla okudu

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi Aydoğmuş Köyü'nde ikamet eden 74 yaşındaki Hatice Us, 23 Nisan 1955'de ilkokulda okuduğu Cumhuriyet şiirini aynı duyguyla 65 yıl sonra yeniden seslendirdi.

Kaynak: İHA

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