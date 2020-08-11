19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin"

Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 43 yaşındaki sağlık çalışanı Turgut Kayar, "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin.

19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -
11.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:50

Siirt'te immün plazma yöntemiyle tedavi gören ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 43 yaşındaki sağlık çalışanı Turgut Kayar, "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin. Çok sevdiğiniz insanları basite aldığınız bir hastalık yüzünden kaybedebilirsiniz." dedi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik personeli olarak görev yapan Kayar, mart ayında baş ağrısı ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede test sonucu pozitif çıktı.

Durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlanan Kayar, Turgut Özal Tıp Merkezinde yakalandığı Kovid-19'dan kurtulan bir hastadan alınan plazma ile tedavi gördü.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Kayar, davul zurna eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

AA muhabirine, yaşadığı o zorlu süreci unutmanın mümkün olmadığını anlatan Turgut Kayar, kentte salgına yakalanan ilk kişilerden olduğunu söyledi. Kayar, şöyle konuştu:

"Çekilen tomografi sonuçlarımda akciğerimde lekeler bulundu ve hastaneye yatırıldım. Daha sonra sonuçlarım pozitif çıktı. Bir hafta normal serviste yattım, durumum ağırlaştı ve yoğun bakıma alındım. Yoğun bakım sürecinde daha da ağırlaşıp entübe edildim. Bu süreçte ailem olsun sevenlerim ve çevrem gerçekten ağır bir depresyon yaşadı. O sırada yoğun bakımda entübe olarak yatıyordum, her şeyden habersiz. Bu süreçte entübe durumdayken plazma tedavisiyle Türkiye'de ilk iyileşenlerden biriydim."

14 gün yoğun bakımda kaldığını aktaran Kayar, bu hastalığın basite alınacak bir yanının bulunmadığını dile getirdi.

"Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin. Çok sevdiğiniz insanları basite aldığınız bir hastalık yüzünden kaybedebilirsiniz." diyen Kayar, herkesin dikkatli olmasını istedi.

Kayar şöyle devam etti:

"Lütfen daha dikkatli olalım hep beraber üzerimize düşeni ciddiyetle yapalım. Herkesten ricam çevrenize dikkat edin, bu gerçekten hafife alınmayacak bir hastalık. Benim için çok zor geçti. Halen de bunun sıkıntısını çekiyorum. Herkes sosyal mesafeye uysun, maske taksın ve hijyene dikkat etsin. Bize bir şey olmaz demeyin. Çok ciddi bir hastalıktır."

Hastalığın dünya genelinde hızla yayıldığını anlatan Kayar, salgınla mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.

Kayar, mecbur kalmadıkça tedbir amaçlı dışarıya çıkmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zor bir süreç geçirdim. Hamdolsun tekrardan dünyaya gelmiş gibiyim, hem kendim hem ailem için. O yüzden evin içinde bile maskesiz dolaşmamaya da dikkat ediyor. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyorum. Sadece sabah ve akşamları bir iki kilometre evin önünde dolaşıyorum. Hamdolsun biz atlattık. Bu süreci çok ağır geçiren hastalar var. Yarın bunlardan biri siz olmayın. Yoğun bakım sürecindeyken solunum cihazına bağlıydım, uyandıktan sonra çok zorluk çektim. İnanın bu hastalığı geçiren bir kişi başkalarına bulaşmaması adına ne maskesiz dolaşır ne de sosyal mesafeye göz yumar."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Güncel
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı 3. Sayfa
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
Son Dakika: Moskova'da geliştirilen koronavirüs aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi
Son Dakika: Moskova'da geliştirilen koronavirüs aşısı Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirecek
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Beşiktaş'ın Bırakmam seni kampanyasında toplanan toplam destek tutarı 150 milyon TL'ye ulaştı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Süleyman Soylu Lale Karabıyık Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kimse bize bir şey olmaz, çevremize bir şey olmaz demesin" - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:50:14. #1.14#
title