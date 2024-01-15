Muğla'da Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Belediye Ekipleri Çalışma Yaptı

Muğla'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belediye ekipleri kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Menteşe Yılanlı mevkisinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bölgede ekipler kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kavaklıdere ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda gizli buzlanma nedeniyle solüsyon kullanıldı.

Öte yandan, Muğla'nın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için teyakkuzda beklerken, buzlanma oluşan alanlara da anında müdahale ediyor.