Menemen'de Asarlık Bölgesi Yenileniyor

Menemen'de uzun yıllar ihmal edilen Asarlık, yepyeni bir döneme giriyor. Aile sağlığı merkezi, gençlik merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu inşaatlarının sürdüğü bölgenin can damarı olan Turgut Özal Bulvarı'nda da asfalt, kaldırım, refüj ve peyzaj çalışması yapılıyor. Memenen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizim için Menemen'in her yeri evimiz gibi. Hiçbir bölgeyi diğerinden ayırmıyor, geride bırakmıyoruz." dedi.

Menemen'de yıllardır ihmal edilen Asarlık, Başkan Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi tarafından yeniden hayat buluyor. Yapımı halihazırda devam eden ve yakın zamanda açılacak olan gençlik merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu, trafik eğirim parkuru ve aile sağlığı merkezi ile yapımı tamamlanan halı sahaya ilave olarak şimdi de bölgenin kalbi olan Turgut Özal Bulvarı yeni ve modern bir çehreye sahip olacak şekilde hummalı bir çalışmaya ev sahipliği yapıyor.

Cazibe merkezi haline gelecek

Menemen Belediyesi tarafından bulvar boyunca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 9 bin 380 metrekarelik asfalt alanı yenilenirken, 6 bin 52 metrekare kaldırım, 2 bin 583 metre prestij bordür ve bin 164 metre tercihli bordür kullanılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bulvar hem konforlu ve güvenli bir sürüşe ev sahipliği yapacak, hem de yaya trafiği ve estetik dokunuşlarla birlikte cazibe merkezi konumuna erişecek.

"Unutulan Asarlık'ı gözbebeğimiz yaptık"

Asarlık'ta yapılan çalışmalar hakkında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Asarlık, ne yazık ki uzun yıllar unutulmuş, ihmal edilmiş ve ötekileştirilmiş. Göreve geldiğimizde ilk yaptığımız işlerden biri bu ihmali ortadan kaldırmak oldu. Çünkü biz Menemen'i her bir semtiyle, her bir sokağı, her bir metrekaresi ve köşesiyle bir arada seviyor ve hiçbir noktayı birbirinden ayırmıyoruz. Asarlık'ta da sağlık hizmeti almak isteyen başta büyüklerimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimize bir sağlık ocağı kazandırıyoruz. Gençlerimize iyi bir gelecek sunabilmek için gençlik merkezi yapıyoruz. Çocuklarımız yüzmeyi kanallarda öğrenmesin, Allah korusun birine bile bir zarar gelmesin diye hem açık hem de kapalı yüzme havuzu inşa ediyoruz. Bununla birlikte halı sahamızı tamamladık. Trafik eğitim parkurumuzun da inşaatı devam ediyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız, hep söylediğim gibi fragman... Asıl filme Mart'tan sonra başlayarak, her bir bölgesiyle Menemen'in yükselişini ve ilerleyişini herkese göstereceğiz." dedi. - İZMİR