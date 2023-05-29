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Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

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Kilis'te otomobil ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Büşra G.Ü yönetimindeki 01 ACA 553 otomobil ile E.Ş. yönetimindeki 79 AAZ 100 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kilis'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

KİLİS - Kilis'te otomobil ile motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde Büşra G.Ü yönetimindeki 01 ACA 553 otomobil ile E.Ş. yönetimindeki 79 AAZ 100 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Güncel

Motosiklet Kilis Güncel Haberler

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