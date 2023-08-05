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Kozan'da bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelilerden biri tutuklandı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Saldırının failleri oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Adana Kozan Güncel Haberler

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