Erzurum'da Başarılı Öğrencilere Kapadokya Sürprizi

ERZURUM'da, Kayakyolu ÇMİS ve Turgut Özal ortaokulları ile Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin öğretmenleri, LGS ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerini balonla uçurdu. Erzurum'dan Kapadokya'ya gidip balonlara binen öğrenciler, ilk kez balona binmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Kayakyolu ÇMİS ve Turgut Özal ortaokulları ile Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin öğretmenleri, LGS ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencilerini Kapadokya'ya götürdü. Erzurum'dan, 700 kilometre uzaklıktaki Kapadokya'ya minibüsle giden, 500 tam puanla LGS Türkiye Birincisi Ceren Bilgin ile Tıp Fakültesi ve Fen liselerini kazanan 13 öğrenciye 2 öğretmen eşlik etti. Kapadokya'yı gezen ve çömlek yapımını deneyen öğrenciler, balona binmek için saat 04.00'te uyanıp bölgeye gitti. Hazırlıkları tamamlanan balonlara binen öğrenciler, güneşle birlikte gökyüzüne yükseldi. Ihlara Vadisi'ni kuş bakışı görmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, yaklaşık 75 dakika süren gezinin keyfini çıkardı.

Eğitimde önemli başarıya imza atan ve aralarında LGS Türkiye birincisinin de olduğu öğrencilerinin uçmayı hak ettiğini söyleyen Kayakyolu ÇMİS Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Çağıl, "Dünyada birçok insanın hayali olan Kapadokya'yı öğrencilerimizle buluşturduk. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferine kapılan ve yükselerek süzülen balonların rengarenk eşsiz güzelliği, öğrencilerin yüzlerine yansıdı. Büyük bir popülaritesi olan bu güzel bölgeyi gezmek öğrencilerimiz için büyük bir sürpriz oldu. Hayallerinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerimizin heyecanı, bizlerin heyecanını bir kat daha artırdı. Biz de öğretmenleri olarak en az öğrenciler kadar heyecanlı ve mutluyduk. Bundan dolayı her türlü desteğini esirgemeyen yüreği güzel insanlara teşekkür ediyoruz. Başarılı öğrenciler, her zaman böyle büyük ve anlamlı sürpriz etkinliklerle karşılaşabilirler. Unutmayalım ki her türlü başarı çalışmayla gelir" dedi.