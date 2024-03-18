Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlarda şampiyon oldu

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi.

Kadınlarda Türkiye topladığı 180 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Macaristan 105, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı.

Grekoromen stilde İran 235 puanla şampiyon olurken, Türkiye 165 puanla ikinci, Özbekistan ise 135 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest stilde ise İran 235 puanla şampiyon, Türkiye 170 puanla ikinci, Azerbaycan 122 puanla üçüncü oldu.

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda kadınlarda, serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

Kadınlar

55 Kilo:

1. Aziza Shumkarova (Kırgızistan)

2. Sahra Karakaya (Türkiye)

3. Nargiz Samadova (Azerbaycan)

3. Ezo Can (Türkiye)

65 Kilo:

1. Alicja Nowosad (Polonya)

2. Eniko Elekes( Macaristan)

3. Beyza Nur Akkuş (Türkiye)

3. Sarah Schullian (Almanya)

76 Kilo:

1. Veronika Nyikos (Macaristan)

2. Patrycja Dorota Cuber (Polonya)

3. Elmira Yasin (Türkiye)

3. Tülin Öztürk (Türkiye)

Grekoromen stil

63 Kilo:

1. Aytjan Khalmakhanov (Özbekistan)

2. Behnam Erfan Jarkani (İran)

3. Enes Ülkü (Türkiye)

3. Ozodbek Khalimboev (Özbekistan)

82 Kilo:

1. Mohammad Yadollah Arjmanddashtaki (İran)

2. Seyed Reza Seyed Hamed Azarshab (İran)

3. Taha Çakmak (Türkiye)

3. Yunus Emre Yılmaz (Türkiye)

130 Kilo:

1. Abolfazl Gholamhossein Fathitazangi (İran)

2. Laszlo Darabos (Macaristan)

3. Cemal Yusuf Bakır (Türkiye)

Serbest stil

65 Kilo:

1. Sajad Gholamhassan Pirdayeh (İran)

2. Musa Verdiyev (Azerbaycan)

3. Nikoloz Beshidze (Gürcistan)

3. Dominik Jakub Jagusz (Polonya)

86 Kilo:

1. Abolfazl Yaser Rahmani Firouzjaei (İran)

2. Sadig Mustafazade (Azerbaycan)

3. Mohammad Ali Im Alievitc (Fransa)

3. Nikoleishvili Tamaz (Gürcistan)

125 Kilo:

1. Hakan Büyükçıngıl (Türkiye)

2. Ömer Faruk Dizikara (Türkiye)

3. Yusif Dursunov (Azerbaycan)

3. Melikşah Kuru (Türkiye)