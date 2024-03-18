Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda kadınlarda şampiyon oldu

Güncelleme:

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi. Kadınlarda Türkiye topladığı 180 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Macaristan 105, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran 235 puanla şampiyon olurken, Türkiye 165 puanla ikinci, Özbekistan ise 135 puanla üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran 235 puanla şampiyon, Türkiye 170 puanla ikinci, Azerbaycan 122 puanla üçüncü oldu. Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda kadınlarda, serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular sıralandı.

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, kadınlarda şampiyonluğu kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Spor Salonu'nda 350 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva serbest stil, kadınlar ve grekoromen stildeki müsabakalarla sona erdi.

Kadınlarda Türkiye topladığı 180 puanla takım halinde şampiyonluğu elde ederken, ikinci Macaristan 105, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı.

Grekoromen stilde İran 235 puanla şampiyon olurken, Türkiye 165 puanla ikinci, Özbekistan ise 135 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest stilde ise İran 235 puanla şampiyon, Türkiye 170 puanla ikinci, Azerbaycan 122 puanla üçüncü oldu.

Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nda kadınlarda, serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular şu şekilde sıralandı:

Kadınlar

55 Kilo:

1. Aziza Shumkarova (Kırgızistan)

2. Sahra Karakaya (Türkiye)

3. Nargiz Samadova (Azerbaycan)

3. Ezo Can (Türkiye)

65 Kilo:

1. Alicja Nowosad (Polonya)

2. Eniko Elekes( Macaristan)

3. Beyza Nur Akkuş (Türkiye)

3. Sarah Schullian (Almanya)

76 Kilo:

1. Veronika Nyikos (Macaristan)

2. Patrycja Dorota Cuber (Polonya)

3. Elmira Yasin (Türkiye)

3. Tülin Öztürk (Türkiye)

Grekoromen stil

63 Kilo:

1. Aytjan Khalmakhanov (Özbekistan)

2. Behnam Erfan Jarkani (İran)

3. Enes Ülkü (Türkiye)

3. Ozodbek Khalimboev (Özbekistan)

82 Kilo:

1. Mohammad Yadollah Arjmanddashtaki (İran)

2. Seyed Reza Seyed Hamed Azarshab (İran)

3. Taha Çakmak (Türkiye)

3. Yunus Emre Yılmaz (Türkiye)

130 Kilo:

1. Abolfazl Gholamhossein Fathitazangi (İran)

2. Laszlo Darabos (Macaristan)

3. Cemal Yusuf Bakır (Türkiye)

Serbest stil

65 Kilo:

1. Sajad Gholamhassan Pirdayeh (İran)

2. Musa Verdiyev (Azerbaycan)

3. Nikoloz Beshidze (Gürcistan)

3. Dominik Jakub Jagusz (Polonya)

86 Kilo:

1. Abolfazl Yaser Rahmani Firouzjaei (İran)

2. Sadig Mustafazade (Azerbaycan)

3. Mohammad Ali Im Alievitc (Fransa)

3. Nikoleishvili Tamaz (Gürcistan)

125 Kilo:

1. Hakan Büyükçıngıl (Türkiye)

2. Ömer Faruk Dizikara (Türkiye)

3. Yusif Dursunov (Azerbaycan)

3. Melikşah Kuru (Türkiye)

Kaynak: AA / Spor

Turgut Özal Macaristan Özbekistan Azerbaycan Türkiye Antalya İran Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title