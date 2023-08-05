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Kocaeli'de ahşap ev alevlere teslim oldu

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tek katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangın, Turgut Özal Mahallesi 301. Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ev küle döndü.

Kocaeli'de ahşap ev alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde tek katlı ahşap ev alev alev yandı.

Yangın, Turgut Özal Mahallesi 301. Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap evde öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bürüyerek evin tamamına sirayet etti. Yükselen dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde yangın söndürülürken, ev küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Dilovası İtfaiye Kocaeli Güncel Haberler

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