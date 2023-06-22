Adana'da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

ADANA - Adana'da sinyalizasyon direğine çarpan yolcu minibüsü yan devrilirken kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.F kullandığı 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü ile sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu minibüsü yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yolcu olan 2 yaralı hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücü Y.F ise arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Trafiğe kısmen kapanan yol minibüsün kaldırılmasıyla tekrardan ulaşım açıldı.