Akülü arabasıyla kaldırımda giden çocuk ile trafik polis arasındaki konuşma tebessüm ettirdi

Adana'da akülü arabasıyla kaldırımda ilerleyen çocuk ile trafik polisi arasında geçen diyalog tebessüm ettirdi. Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan ekipler, kaldırımda akülü arabasıyla ilerleyen Rüzgar isimli bir çocuğu durdurdu. Trafik polisi ile arasında geçen diyalog iç ısıtan görüntülere sahne oldu. Trafik polisinin Rüzgar'a ehliyetini sorarken yaşanan keyifli olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.