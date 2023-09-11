Düzce Turgut Özal Lisesi Öğrenci ve Velileri Anıtpark'a Yürüdü

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

Düzce Turgut Özal Lisesi öğrenci ve velileri, 11 aydır prefabrike binada eğitime zorlandıklarını belirterek Düzce Belediyesi'nden Anıtpark'a sessiz yürüyüş eylemi yaptı. Okul Aile Birliği Başkanı Sevda Yılmaz, "Deprem sonrası okulumuza sunulan geçici çözümlerin bu dönemde sunulmayacağını düşünerek tüm kanuni siyasi ve bürokratik yolları kullanarak eşit ortamda, eşit haklarda eğitim alabilmeleri için bir okul istedik. Yaptığımız her görüşme sonrası taleplerimizin bürokrasi tarafından düşmanlaştırılarak okul yöneticilerine mobbng olarak dönüş sağladı ve sonuç olarak okul müdürümüz Mehmet Dişçi istifa etmek durumunda kalmıştır" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında Azmimilli prefabrike okulunda eğitime devam edecek olan Turgut Özal Lisesi öğrenci ve velileri, Düzce Belediyesi önünden Anıtpark'a sessizce yürüyerek 11 aydır oyalandıklarını, prefabrike okulda eğitime zorlandıklarını dile getirdi.

Belediye önünde toplanan kalabalık, yürüyüş korteji oluşturarak İstanbul Caddesi'nden Anıtpark'a yürüdü. Anıtpark'ta önce saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

"BÜROKRASİ TARAFINDAN DÜŞMANLAŞTIRILDIK"

"Kasım depreminden bu yana okulumuzun yaşadığı zorluklara karşı yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili bilgi vermek isteriz" diye söz alan Okul Aile Birliği Başkanı Sevda Yılmaz şunları söyledi:

"Deprem sonrası okulumuza sunulan geçici çözümlerin bu dönemde sunulmayacağını düşünerek tüm kanuni siyasi ve bürokratik yolları kullanarak eşit ortamda, eşit haklarda eğitim alabilmeleri için bir okul istedik. Ancak gereken cevabı ve imkanı çocuklarımız için temin edemedik. Yaptığımız her görüşme sonrası taleplerimizin bürokrasi tarafından düşmanlaştırılarak okul yöneticilerine mobbing olarak dönüş sağladı ve sonuç olarak okul müdürümüz Mehmet Dişçi istifa etmek durumunda kalmıştır.

"11 AYDIR BİR SONUCA VARAMADIK. MÜDÜRÜMÜZÜ GERİ İSTİYORUZ"

Eğitim ve öğretim, çocuklarımız için emsalleriyle eşit olmayan fiziki ortamda ve yılların tecrübesiyle yüklü, bir müdürümüzün de başımızda olmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Müdürümüzün okulumuza tekrar geri gelmesi aynı zamanda çocuklarımızın kendi akranlarıyla eşit ortamda eğitim alabilmeleri için iyi bir okul binası istiyoruz. Bu çok güç olmamalı. Düzce'nin Fen Lisesi'nden sonra Turgut Özal Anadolu Lisesi başarı ortalamasında ikinci sırada olmasına rağmen biz 11 aydır yapmış olduğumuz çalışmaların sonucuna varamadık."

"MADEM DEPREMZEDEYİZ, BÜTÜN HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Çok mücadele ettik. Çok şeyler yaşadık ve bunun sonucunda aldığımız sonuçlar çok üzücü oldu. Bunun bir an önce değişmesini istiyoruz ve son olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. Madem biz depremzedeyiz kendi okulumuzda değiliz başka bir okuldayız o zaman bizim tüm sosyal haklarımız servis hizmetimiz yemek hizmetimiz de ücretsiz olmasını istiyoruz."

VALİ ASLAN'DAN YENİ OKUL SÖZÜ ALDILAR

Eski Okul Aile Birliği başkanlarından Turgut Duygulu, yaşanan sürecin kısa bir özetini yaparak, Fen Lisesinden sonra Düzce'nin en başarılı lisesinin yok olmaması için herkesi göreve çağırdı. Göreve yeni başlayan Düzce Valisi Selçuk Aslan'a teşekkür eden Turgut Duygulu, yeni okul binasına başlanması için Vali Aslan'dan söz aldıklarını ve sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Anıtpark'ta yapılan konuşmalarda söz alan okulun mezun öğrencileri ise Turgut Özal Lisesi'nin yaşaması ve yaşatılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.