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Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

Adana'da trafik kazası: 3 yaralı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Y.F. idaresindeki 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Y.F. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Y.F. idaresindeki 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada sürücü Y.F. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

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