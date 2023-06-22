Adana'da trafik kazası: 3 yaralı
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Y.F. idaresindeki 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü Y.F. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Y.F. idaresindeki 01 M 0088 plakalı yolcu minibüsü, Turgut Özal Bulvarı'nda sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada sürücü Y.F. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.