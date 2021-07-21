Zonguldak'ta çıkan çiftlik yangınında 12 bin hindi yavrusu telef oldu
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Zonguldak'ta çıkan çiftlik yangınında 12 bin hindi yavrusu telef oldu

Zonguldak'ta çıkan çiftlik yangınında 12 bin hindi yavrusu telef oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangında 12 bin hindi yavrusu telef oldu.

Ortacı köyü Taşmanlı Mahallesi'ndeki çiftlikte, İbrahim ve oğlu Zeki Yener'in bakım çalışmasından bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada Zeki Yener, alevlerin sıçradığı otomobili kurtarmak istediği sırada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı Zeki Yener, 112 Acil Servis ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevleri söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bazı hindi yavrularını kurtararak dışarı çıkardı.

Yangında, 12 bin hindi yavrusu telef oldu, çiftlik ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, çiftlik sahibi İbrahim Yener'in söndürme çalışmalarını izlediği sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Yangında, büyük çapta zararın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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