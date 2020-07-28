HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, Trabzon'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru
28.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:14

Trabzonspor Antrenörü Eddie Newton, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları maçı kazanarak, Trabzon'a kupayla dönmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Newton, Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Alanyaspor bu sene gerçekten çok etkileyici bir takımdı. İyi hazırlanmış ve iyi oynayan bir rakibimiz olacak. Biz de onlara karşı neler yapacağımıza çalıştık. Finalde olmak heyecan verici bir durum. İnşallah istediğimiz sonucu alıp, kupayla döneriz." diye konuştu.

Eddie Newton, Süper Lig'de şampiyonluk hedeflerine ulaşamamalarıyla ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Sezon boyunca bir hedef uğruna mücadele edip, o hedefe ulaşamadığınızda herkes için zor oluyor. Ancak biz yarın kupa finaline çıkacağız. Ligde ikincilik belki istediğimiz yer değildi ama sezonu ikinci bitirip, kupa finali oynayan herhangi bir takım mutlu olur, iyi bir sezon geçirdiğini düşünebilir. Sezonun geneline baktığımızda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu tür maçlarda oyuncuların ekstra bir motivasyona ihtiyacı olmaz. Oyuncularımız gayet motive ve hazır durumdalar."

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının iki takım için de zor olacağını aktaran Newton, "Taraftarsız futbola asla futbol denilemez. Buraya geldiğimden beri Trabzonspor taraftarlarının ülkenin her yerinde bizi her zaman desteklediğini gördüm. Taraftarımızın desteğini her zaman arkamızda hissettik. Her zaman yanımızda oldular. Yarınki maçta o desteği hissedemeyeceğiz. Onların bu desteğinden yoksun olmak tabii ki hoş olmayacak ama iki takım için de aynı şartlar geçerli." şeklinde görüş belirtti.

Jose Sosa: "Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz"

Toplantıya katılan Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa da finalde oynayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Sezonu böyle bir finalle taçlandırmak bizim için çok olumlu olacak. Çünkü böyle şanslar size her zaman gelmeyebilir. Rakibimize kesinlikle saygı duyuyoruz. Onlarla sezon içinde yaptığımız maçlar zorluydu. Umarım yarın da güzel bir maç olur." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluğu kaybetmelerinin final maçında motivasyonlarını nasıl etkileyeceğine yönelik soruyu, "Bir final maçına motive olmayan oyuncu bulmanız imkansız. Her oyuncu böyle bir final maçı için kendini her zaman motive durumda tutar. Ligde bir hedefimiz vardı ama lig bitti. Odaklandığımız tek şey kupa maçı. Sezonu kupayla bitirmek istiyoruz." şeklinde yanıtladı.

Sosa, karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili olarak da "Hiçbir oyuncu taraftarsız oynamayı sevmez. Futbol taraftarla güzel. Ancak böyle bir finali oynadığımız için kendimizi şanslı hissetmeliyiz. Taraftarsız da oynasak onlar için oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış Güncel
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu 3. Sayfa
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı 3. Sayfa
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun '50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek' iddiasına yanıt verdi
İçişler Bakanlığı, Davutoğlu'nun "50 bin Uygur Türk'ü Çin'e verilecek" iddiasına yanıt verdi
Mahkeme öncesi kızına 'Geliyorum' diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum
İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
İngiliz şarkıcı Katie Price, karantina sonrası soluğu Türkiye'de aldı
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför 'Ben kendimi feda ediyorum' demiş
Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
İstinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü yanarak feci şekilde can verdi
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
Şeyma Subaşı, aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Daha ne kadar saçmalayacaksınız, o benim abimdir
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Bulgaristan'da Meriç Nehri'nden su içen ineklerin telef olduğu iddiası üzerine Türkiye harekete geçti
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
Tokat'ta kamyonetin çarptığı ayı telef oldu
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin İlhan Cihaner Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ozan Güven Merve Boluğur Huysuz Virjin
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Dha İntihar Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ziraat Türkiye Kupası finaline doğru - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 20:28:08. #1.14#
title