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Kars 36 Spor - Kars DSİ Spor maçının hakemleri belli oldu

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Kars 36 Spor ile Kars DSİ Spor arasında oynanacak olan BAL Ligine çıkma maçının hakemleri Trabzon bölgesi hakemlerinden Osmancan Davulcu, Seyfullah Köroğlu ve Emrah Türkyılmaz olarak belirlendi.

Kars 36 Spor, Kars DSİ Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu. BAL Ligine çıkacak takımı belirleyecek önemli karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Osmancan Davulcu yönetecek.

Kars'ta Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne yükselecek baraj maçında karşılaşacak olan Kars 36 Spor ve Kars Devlet Su İşleri (DSİ) Spor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

2024-2025 futbol sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek takımın belirleneceği baraj maçını Trabzon Bölgesi'nin başarılı hakemlerinden Osmancan Davulcu yönetecek. Davulcu'nun yardımcılıklarını Seyfullah Köroğlu ve Emrah Türkyılmaz yapacak.

Kars Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Köroğlu Trabzon Emrah Spor Kars Spor Güncel Haberler

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