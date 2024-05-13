Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu! #127777

Trabzon'un hava durumu, genellikle Karadeniz'in nemli ikliminden etkilenir ve mevsime göre değişiklik gösterebilir. Hava durumu tahminlerini takip etmek, açık hava etkinlikleri planlarken veya seyahat ederken faydalı olabilir. Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu!

TRABZON HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ