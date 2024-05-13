Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu! #127777
Trabzon'daki hava durumunu merak edenler için bilgiler geliyor. Trabzon'da hava durumunun nasıl olacağına dair tahminler ve bilgiler bu haberde. Trabzon'da yaşayanlar ve Trabzon'a seyahat etmeyi planlayanlar için hava durumu bilgileri önemli bir yer tutuyor.
Trabzon'un hava durumu, genellikle Karadeniz'in nemli ikliminden etkilenir ve mevsime göre değişiklik gösterebilir. Hava durumu tahminlerini takip etmek, açık hava etkinlikleri planlarken veya seyahat ederken faydalı olabilir. Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu!
TRABZON HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.