Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu! #127777

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'daki hava durumunu merak edenler için bilgiler geliyor. Trabzon'da hava durumunun nasıl olacağına dair tahminler ve bilgiler bu haberde. Trabzon'da yaşayanlar ve Trabzon'a seyahat etmeyi planlayanlar için hava durumu bilgileri önemli bir yer tutuyor.

Trabzon'un hava durumu, genellikle Karadeniz'in nemli ikliminden etkilenir ve mevsime göre değişiklik gösterebilir. Hava durumu tahminlerini takip etmek, açık hava etkinlikleri planlarken veya seyahat ederken faydalı olabilir. Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu!

TRABZON HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu! #127777

HAVA SICAKLIĞI: Kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon hava durumu! #127777

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trabzon Turizm Gündem Yaşam Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title