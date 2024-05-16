Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Reklamcı İş Kazası Geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de bir reklamcı, ölçü almak için çıktığı iş yerinin çatısından düşerek ağır yaralandı. Hayati tehlikesi devam eden reklamcı Trabzon'a sevk edildi.

Gümüşhane'de sanayi içerisinde ölçü almak için gittiği iş yerinin 7 metrelik çatısından düşen reklamcı ağır yaralandı. Trabzon'a sevk edilen reklamcının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir reklamcıda çalışan Murat Kartal (28), sanayi sitesindeki bir iş yerinin tabelası için ölçü almak üzere çıktığı çatıda bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması nedeniyle yere düştü. Yaklaşık 7 metrelik yükseklikten yüzüstü yere düşen Kartal'ın kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Murat Kartal'ı yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı ve ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Kartal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Trabzon Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title