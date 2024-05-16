Gümüşhane'de Reklamcı İş Kazası Geçirdi

Gümüşhane'de sanayi içerisinde ölçü almak için gittiği iş yerinin 7 metrelik çatısından düşen reklamcı ağır yaralandı. Trabzon'a sevk edilen reklamcının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir reklamcıda çalışan Murat Kartal (28), sanayi sitesindeki bir iş yerinin tabelası için ölçü almak üzere çıktığı çatıda bastığı plastik çatı malzemesinin kırılması nedeniyle yere düştü. Yaklaşık 7 metrelik yükseklikten yüzüstü yere düşen Kartal'ın kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çok kan kaybettiği belirlenen Murat Kartal'ı yapılan ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı ve ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Kartal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE