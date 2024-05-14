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ÇAYKUR, bin 72 mevsimlik işçi alımı için kura çekimine başladı

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ÇAYKUR'un Rize'de gerçekleştirdiği kura çekimiyle bin 72 mevsimlik işçi alımı başladı. İşçiler Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam edilecek.

ÇAYKUR'un alımını gerçekleştireceği bin 72 mevsimlik işçi için noter huzurundaki kura çekimi Rize'de başladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 eksper, 55 engelli ve 17 eski hükümlü olmak üzere toplam bin 72 mevsimlik işçi alacağını duyurdu. Bunların 760'nın Rize için, 200'ünün Trabzon, 97'sinin Artvin ve 15'inin Giresun için alınacağı belirtildi. Alınacak 70 çay eksperi için yeterli başvuru yapılmadığından kura dışı tutulunca bin 2 mevsimlik işçi için noter kurasına geçildi.

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Rize 4. Noteri Taner Ulutürk tarafından gerçekleşen kura çekilişinin olduğu salona vatandaşlar alınmadı. Kura çekilişini ÇAYKUR yetkilileri, sendika ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları salondan izleyebildi. Vatandaşlar ise kura çekilişini canlı yayınlar aracılığı ile ÇAYKUR'un sosyal medya platformlarından takip edebiliyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Giresun Trabzon Artvin Çaykur Rize Çay Ekonomi Güncel Haberler

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